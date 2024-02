São Paulo tem tendas de acolhimento para vítimas de assédio durante o pré-carnaval

Durante o carnaval, a Secretaria Municipal de Direitos Humanos e Cidadania de São Paulo (SMDHC) disponibilizará 11 tendas para acolher vítimas de assédio sexual, LGBTQIA+fobia e racismo. Esses pontos de apoio estão em funcionamento desde este sábado, 3, no pré-carnaval As tendas estarão abertas das 10h às 19h e serão localizadas ao lado dos postos de atendimento médico, acompanhadas por uma unidade móvel. Equipes de apoio, identificadas com camisetas rosa-choque, circularão entre os blocos para orientar os foliões sobre como agir em caso de assédio ou importunação, encaminhando-os para atendimento especializado, se necessário.

Essa iniciativa faz parte da campanha Protocolo Não se Cale, que tem como objetivo combater o assédio e a importunação sexual. A campanha será divulgada nos blocos de rua e entre os foliões do Sambódromo do Anhembi. No Sambódromo, a equipe da secretaria estará presente todos os dias, desde o desfile do Grupo de Acesso, no último sábado, até o desfile das campeãs, no dia 17. Uma tenda será montada no corredor de serviços do local, onde a equipe de plantão contará com o apoio do programa Guardiã Maria da Penha, da Guarda Civil do município.

Confira os pontos:

Zona Sul: Obelisco (Rua Abílio Soares com Praça Eisenhower) em todos os dias de pré, carnaval e pós; Rua Laguna (entre Rua Bragança Paulista e Rua Castro Verde) nos dias 03, 04, 17 e 18.

Centro: Shopping Light (Rua Xavier de Toledo com Viaduto do Chá) em todos os dias de pré, carnaval e pós.

Zona Oeste: Avenida Henrique Schaumann (Esquina com Rua Arthur Azevedo) em todos os dias de pré, carnaval e pós; Avenida Faria Lima (esquina com Rua Santa Justina) nos dias 10, 11, 12 e 13; Avenida Marquês de São Vicente (em frente ao Fórum Trabalhista) nos dias 03, 04, 12, 13, 17 e 18; Rua dos Pinheiros (em frente à Praça Portugal) no dia 04; Avenida Paulo VI (Rua Ministro de Godoy com a Avenida Sumaré) nos dias 10, 11, 13 e 17.

Zona Norte: Largo da Matriz de Nossa Senhora do Ó (em frente ao mirante da Matriz) no dia 11.

Zona Leste: Rua Alvinópolis, 2.971 no dia 03; Praça Serra de Tape no dia 18.

