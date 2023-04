Sapato participa de ação e distribui doces em comunidades no Rio

O ex-BBB Cara de Sapato participou de uma ação que contempla o conjunto de comunidades Cantagalo-Pavão-Pavãozinho, no Rio de Janeiro. No clima de Páscoa, as crianças envolvidas nos projetos sociais receberam doces.

A primeira etapa da distribuição abrange os meninos do projeto Nobre Arte, que competem no boxe e é comandada pelo fundador Mestre Cláudio Coelho. Depois, é a vez dos projetos de capoeira, jiu-jítsu e futebol. Em média, mil caixas de chocolate são distribuídas.

Cara de Sapato participa de ação de Páscoa no Rio

Cara de Sapato participa de ação de Páscoa no RioReprodução

Cara de Sapato faz brincadeira sexual no BBB23 – Metrópoles

Cara de SapatoGlobo/Reprodução

antonio-cara-de-sapato-bbb

Cara de Sapato BBB23

Cara-de-Sapato-BBB23

Cara de SapatoReprodução/Instagram

Antonio-Cara-de-Sapato-BBB23-Cinturão

Cara de SapatoReprodução/Instagram

Antonio Cara de Sapato BB23 (1)

O lutador Cara de SapatoFoto: Instagram/Reprodução

BBB23 Antonio Cara de Sapato

Ele é lutadorFoto: Divulgação/Globo

A ação social é realizada em datas especiais, como Páscoa, Dia das Crianças e Natal. Na pandemia, foram distribuídos álcool em gel e cestas básicas.

Quanto mais doce, melhor! Quando todos os envolvidos nos projetos listados já receberam doces, a lista é ampliada e a Páscoa de mais crianças é adoçada, até que não sobre nenhuma das doações já recebidas.

Fique por dentro!Para ficar por dentro de tudo sobre o universo dos famosos e do entretenimento siga @leodias no Instagram.

Agora também estamos no Telegram! Clique aqui e receba todas as notícias e conteúdos exclusivos em primeira mão.