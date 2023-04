Saúde nos Bairros leva serviços gratuitos para o Jardim das Margaridas

Um mutirão de serviços de saúde está sendo realizado no Jardim das Margaridas, em Salvador, nesta terça-feira (18). A ação, que integra o programa Saúde nos Bairros, iniciativa da Secretaria Municipal de Saúde (SMS), segue na localidade até o dia 29 de abril. A tenda está montada no estacionamento do condomínio Bosque das Bromélias 6, com atendimento entre 7h e 17h. Para ser atendido é preciso apresentar RG e cartão do SUS.

O programa Saúde nos Bairros foi lançado oficialmente na manhã de hoje (18), com presença do prefeito Bruno Reis (União Brasil) e da secretária municipal de Saúde, Ana Paula Matos.

“Nós estamos realizando aqui hoje uma ação inédita da prefeitura. Pela primeira vez a prefeitura leva os serviços de saúde de forma itinerante para os bairros. A gente sabe que tem uma demanda da pandemia. Nós mapeamos e estamos levando eles para mais próximo das pessoas. Nas regiões que há uma demanda maior é que estamos levando. Já atendemos mais de 2 mil pessoas aqui. A próxima ação é no Tororó, lá no Centro da cidade. A gente sempre procura ver onde tem vazios existenciais e a partir daí vamos percorrer os 12 distritos de saúde da cidade. Nós estamos perseguindo zerar a fila de espera por consultas”, disse o prefeito. A iniciativa chegará ao bairro Tororó na primeira semana de maio.

De acordo com Ana Paula, o projeto surgiu depois que o Município percebeu uma demanda reprimida de pacientes que não procuraram por atendimento durante a pandemia. “Começamos a identificar onde essas pessoas moravam e a referenciar os bairros próximos. Comecei com mamografia, com ultrassom, com exames clínicos, cardiologistas, pediatra. Para a próxima já estou organizando oftalmologista, porque foi uma demanda muito grande. A nossa rede de atenção primária também está fazendo preventivo. Ao mesmo tempo em que estamos atendendo essa demanda reprimida, estamos ouvindo essas pessoas”, detalhou a secretária.