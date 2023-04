Vitória tem melhor começo da história em participações na Série B

A nação rubro-negra está empolgada e tem motivo para isso. O Vitória começou a Série B do Brasileiro amassando os adversários. Nas duas primeiras rodadas do torneio nacional, bateu Ponte Preta e ABC com o placar folgado de 3×0. Ataque e defesa foram efetivos, entregaram o que o torcedor queria e já escreveram o melhor começo da história do clube em participações na divisão de acesso.

Na estreia em casa contra a Ponte Preta, Zeca, Osvaldo e Rodrigo Andrade balançaram a rede do Barradão em jogo dominado pela Vitória. Diante do ABC, o rubro-negro enfrentou dificuldade, mas administrou a marcação quando precisou e teve paciência para construir o resultado na etapa final, com a equipe potiguar com um a menos. Gegê e Léo Gamalho, duas vezes de pênalti, assinaram os três gols do debute como visitante no torneio.

Além dos seis pontos somados, o Vitória obteve um saldo positivo de seis gols e ocupa a segunda colocação na tabela de classificação. Fica atrás apenas do Guarani, que lidera a competição por levar a melhor no número de tentos marcados (7 contra 6).

Em 2007, o Vitória estreou na Série B com placar ainda mais avassalador. No Barradão, o rubro-negro aplicou um sapeca de 5×1 no Avaí, com gols de Jean Rolt, Sorato (duas vezes), Joãozinho e Hugo Henrique. Fábio Fidélis descontou para a equipe catarinense. Só que no jogo seguinte tropeçou contra o São Caetano, ao perder por 2×0, com assinaturas de Dejair e Somália, no estádio Anacleto Campanella.

Essa é a 10ª vez que o Vitória disputa a Série B do Brasileiro. Antes, o Leão só havia conseguido 100% de aproveitamento nas duas primeiras rodadas na edição de 1992. Na época, venceu as partidas contra Anapolina e Taguatinga, ambas por 2×0. O regulamento era diferente do atual, com três fases, além de semifinal e final. Apesar das duas vitórias, o saldo de gols da campanha atual é superior.

O Vitória volta a campo na sexta-feira (28), às 19h, quando recebe o Londrina, no Barradão. O rubro-negro terá a chance de superar o começo da campanha de 1992 também no número de triunfos, se vencer o adversário paranaense. É que naquele ano, após bater Anapolina e Taguatinga, o Leão empatou sem gols com o Itaperuna.

Confira todos os começos de Série B do Vitória nas 10 edições disputadas:

1992

Vitória 2×0 Anapolina

Vitória 2×0 Taguatinga

2005

Marília 2×2 Vitória

Vitória 2×0 Vila Nova

2007

Vitória 5×1 Avaí

São Caetano 2×0 Vitória

2011

Vitória 1×0 Vila Nova

Icasa 3×1 Vitória

2012

Grêmio Barueri 0x1 Vitória

Vitória-BA 2×2 América de Natal-RN

2015

Vitória 0x2 Sampaio Corrêa

Oeste 1×2 Vitória

2019

Vitória 0x0 América

Vitória 0x0 Operário

2020

Vitória 1×0 Sampaio Corrêa

Figueirense 0x0 Vitória

2021

Guarani 1×1 Vitória

Vitória 0x1 Náutico

2023

Vitória 3×0 Ponte Preta

ABC 0x3 Vitória