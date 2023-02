SE: mulher é agredida com soco por PM durante festa em Cristinápolis

Circula nas redes sociais um vídeo que mostra um policial militar agredindo uma mulher com um soco no rosto. O caso ocorreu durante uma cavalgada em Cristinápolis (SE), realizada no último domingo (5/2).

Na manhã desta segunda-feira (6/2), em entrevista ao Jornal da Fan, da Rádio Fan FM, a mulher contou que a Polícia Militar foi acionada para atender uma ocorrência de perturbação do sossego.

No Twitter, o governador Fábio Mitidieri afirmou que não admite “violência contra a mulher em nenhuma hipótese” e que determinou ao secretário de Segurança Pública, João Eloy, que a Corregedoria da Polícia Militar apure o caso com rigor.

