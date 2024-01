Viúva de Chorão processa enteado por lucros da marca Charlie Brown Jr.

A viúva de Chorão, Graziela Gonçalves, está movendo um processo contra Alexandre Abrão, filho do cantor, por conta dos lucros da marca Charlie Brown Jr. De acordo com o g1, Alexandre não estaria repassando o valor que cabe a Graziela conforme previsto no inventário de seu pai.

Ao portal, a defesa da eterna “Grazon”, que foi casada por 20 anos com Chorão, alega que o herdeiro do artista firmou “dezenas de contratos” sem que ela recebesse quantia alguma.

No inventário está previsto que 45% dos direitos de imagens e produtos referentes ao cantor e à banda são de Grazi, enquanto 55% são de Alexandre. A ação corre na Justiça desde 2022.

Chorão

Chorão Marginal Alado

Chorão Marginal Alado

Charlie Brown Jr. – Zóio De Lula, faz parte da lista das mais ouvidas nos anos 90

Chorão e Grazon

Chorão e Graziela Gonçalves, ex-esposa do cantor

Graziela e Alexandre já travam uma disputa na Justiça pelo direito de uso da marca Charlie Brown Jr.

Graziela, que detém 45% dos direitos de imagem e produtos da banda, alega que Alexandre estaria ignorando seus direitos de herdeira, ao registrar a marca no Instituto Nacional de Propriedade Industrial (INPI), “fazendo-se passar por proprietário exclusivo”. A mulher ainda acusa Alexandre de ter fechado contratos para licenciamento de produtos em nome da banda, sem consultá-la.

Em sua defesa, Alexandre Lima Abrão afirma que a viúva distorce os fatos e age de má-fé. Ele também argumenta que, após a conclusão do inventário, descobriu que o pai não havia feito o registro da marca Charlie Brown Jr. Sendo assim, fez o registro da marca em seu nome, por desobrigação de incluir a viúva no requerimento.