Secretaria de Meio Ambiente promove visita de alunos da UFSB na Biquinha

A Secretaria de Meio Ambiente realizou no último sábado (29) uma visita de campo à área de preservação conhecida como Biquinha, localizada no bairro Colina Verde, juntamente com os alunos integrantes do Componente de Serviços Ecossistêmicos da Universidade Federal do Sul da Bahia (UFSB), coordenado pelo professor Dr. Frederico Neves.

Durante a ocasião, os graduandos conheceram a importância do processo de restauração ambiental, da integração da comunidade com a preservação e conservação do ecossistema local por meio da criação de um espaço de lazer, além de realizarem o plantio de mudas nativas e a análise da área com relação a Serviços Ecossistêmicos e ambientais que são oferecidos.

Foi possível, também, que o grupo conhecesse todas as etapas de implementação do Parque Municipal da Biquinha. O projeto irá utilizar recursos financeiros do Fundo Nacional de Meio Ambiente, aprovado pelo Conselho Municipal de Meio Ambiente (COMDEMA), visto que a obra visa preservar a nascente do Córrego Charqueada. A iniciativa da visita foi dada por Claudia Gonçalves dos Anjos, Chefe da Seção de Sustentabilidade do Campus Paulo Freire, em ocasião de uma das reuniões do COMDEMA, do qual é membro titular.

