Secretária de Tarcísio espera fechar acordos com prefeitos ‘até final de janeiro’ para privatização da Sabesp

O governo do Estado de São Paulo, que tem conversado com os prefeitos sobre detalhes da privatização da Sabesp (Companhia de Saneamento Básico do Estado de São Paulo) desde agosto, pretende fechar os anexos dos 371 municípios abastecidos pela companhia até janeiro de 2024. Para falar das diretrizes, investimentos, redução tarifária e despoluição dos rios, já foi feita uma primeira rodada de diálogos com o governador Tarcísio de Freitas (Republicanos). Em entrevista à Jovem Pan News, a secretária do Meio Ambiente, Logística e Infraestrutura do Estado, Natália Resende, declarou esperar que a desestatização da Sabesp promova um aumento dos investimentos em modernização, antecipe a meta de universalização do saneamento básico de 2033 para 2029 e barateie a tarifa para o consumidor. “A gente vai fechar tudo com os prefeitos até o final de janeiro. Em fevereiro, a gente quer abrir uma consulta em audiência pública dos nossos documentos. Depois disso, levar para o conselho deliberativo das unidades regionalizadas, para a gente ver o planejamento regional observadas as especificidades que a gente conversou com cada um dos municípios. Depois a gente faz a operação, em meados de 2024”, explicou a secretária sobre os processos que envolvem a privatização.

A Sabesp é uma empresa de economia mista, ou seja, o controle da companhia é do Estado, que tem 50,3% do capital social. A outra parte é negociada em ações nas bolsas de valores de São Paulo e Nova York. Segundo Natália Resende, o objetivo da gestão estadual é abrir mão do controle da empresa e diluir as ações até ficar com algo entre 15% e 30%. “A gente vai trazer novos sócios para fazer mais investimentos. Hoje, o plano de R$ 56 bilhões até 2033 da Sabesp não universaliza de fato. A gente têm mais de 1 milhão de pessoas que sequer têm acesso à água (…) O que isso representa quando a gente junta o todo? 26 bilhões de litros de esgoto que a gente gera todo mês e não trata. Isso é poluição dos rios”, afirmou Natália. A Sabesp é considerada uma das maiores companhias de saneamento básico do mundo e atende 375 municípios paulistas, onde vivem quase 30 milhões de pessoas. Atualmente, a empresa conta com 12 mil funcionários e seu valor de mercado é estimado em R$ 39 bilhões. No ano passado, a empresa anunciou um lucro de R$ 3,1 bilhões, valor 35% superior aos R$ 2,3 bilhões de 2021.

*Com informações do repórter Victor Moraes