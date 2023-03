Segunda adolescente é atacada por tubarão na praia de Piedade, no Recife

Mais uma adolescente, de 14 anos, foi atacada por tubarão, nesta segunda-feira, 6, na praia de Piedade, em Jaboatão dos Guararapes, no Recife. A vítima foi levada para o Hospital da Restauração (HR). No domingo, 5, um adolescente da mesma idade foi atacado na praia e teve a perna amputada. De acordo com a unidade de saúde, a adolescente chegou no local para atendimento por volta das 13h20. Ela foi socorrida da praia de helicóptero. A equipe médica que realizou o atendimento da adolescente disse que ela estava com ferimentos graves no braço esquerdo, na barriga e na perna. Em relação a vítima de domingo, o HR, para onde o adolescente também foi socorrido, o quadro de saúde dele é estável. No entanto, não há previsão de alta hospitalar. Na manhã desta segunda, o jovem recebeu alta da Unidade de Terapia Intensiva (UTI), e agora está na enfermaria, onde permanece sob os cuidados de equipe multiprofissional. Durante o procedimento cirúrgico, ainda no domingo, o adolescente teve o membro inferior direito amputado, devido à gravidade das lesões. Ele e a família estão sendo acompanhados pelas equipes de Serviço Social e Psicologia do hospital. A praia de Piedade, localizada no litoral sul de Pernambuco, é proibido para banho de mar, por determinação do Comitê de Monitoramento de Incidentes com Tubarões (Cemit), órgão da Secretaria de Defesa Social de Pernambuco, instituído em 2004.

Leia também

Incêndio em maior campo de refugiados do mundo deixa cerca de 12 mil desabrigados



Homem morre após briga entre torcedores de Flamengo e Vasco; três ainda estão internados