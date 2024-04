Segundo turno da privatização da Sabesp deve ser votado na semana que vem

A votação do segundo turno da privatização da Sabesp deve acontecer na semana que vem na Câmara de Vereadores da capital paulista. De acordo com fontes da casa legislativa, a ideia é marcar a votação logo em seguida da última audiência pública, marcada para acontecer no próximo sábado (27). Até agora, cinco audiências foram realizadas. A última, nesta segunda-feira (22), na própria Câmara. Na última quarta-feira (17), a privatização foi aprovada em primeiro turno, por 36 votos favoráveis contra 18. Para passar no segundo turno, assim como na votação anterior, é necessária maioria simples — ou seja, 28 dos 55 vereadores.

Assim como no primeiro turno, a expectativa dos vereadores é de aprovação. A resistência dos parlamentares ao projeto diminuiu quando, na semana anterior, o governo Tarcísio de Freitas (Republicanos) topou uma série de reivindicações feitas pelos vereadores ao projeto. Com isso, o prefeito da cidade de São Paulo, Ricardo Nunes (MDB), enviou um PL atualizado à Câmara com as modificações — fazendo com que o texto fosse a plenário e passasse pelo crivo dos parlamentares no dia seguinte. Entre as mudanças, estão o abatimento, por parte da Sabesp, de R$ 1,2 bilhão de uma dívida de R$ 3,1 bilhões do município com a empresa; a antecipação de quase R$ 1,25 bilhão de investimentos em saneamento; e o aumento do investimento da Sabesp na cidade — hoje em 13%, mas que vai passar para 20%.