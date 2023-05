Sem as restrições da pandemia, famílias celebram Dia das Mães ensolarado nas ruas do DF

Famílias aproveitaram o domingo ensolarado no Distrito Federal para celebrar o Dia das Mães sem as restrições sanitárias impostas para conter a pandemia de Covid-19.

A gerente de projetos Ana Paula Matias, de 43 anos, viveu essa experiência com a filha única Naomi Murthy, 2, no coração de Brasília. “Na verdade, é meu o segundo Dia das Mães, mas é o primeiro que consegui desfrutar”, disse.

Em 2021, Ana Paula não pôde curtir plenamente a data em função das restrições adotadas na pandemia. “É primeira vez que posso aproveitar sem estar preocupada com a máscara. No ano passado, nem saí de casa.”

foto-Famílias-aproveitam-Dia-das-Mães-ensolarado-no-DF

Aproveitando o céu ensolarado, famílias curtiram o Dia das Mães no DF. Ana Paula e Naomi viveram essa bela experiênciaVinícius Schmidt/Metrópoles

foto-Famílias-aproveitam-Dia-das-Mães-ensolarado-no-DF

Idalia Matos e a filha Isabella Mattos caminharam pelo EixãoVinícius Schmidt/Metrópoles

foto-Famílias-aproveitam-Dia-das-Mães-ensolarado-no-DF

Durante o dia de celebração, Isabela adotou o pequeno MarleyMaterial cedido ao Metrópoles

foto-Famílias-aproveitam-Dia-das-Mães-ensolarado-no-DF

Dona Sônia veio do Mato Grosso para sorrir ao lado da neta AnaVinícius Schmidt/Metrópoles

foto-Famílias-aproveitam-Dia-das-Mães-ensolarado-no-DF

Tina Mani caminhou pela Torre de TV com os filhos Abi e Ana. Tina é indiana e está em Brasília pois o marido trabalha na embaixada do paísVinícius Schmidt/Metrópoles

foto-Famílias-aproveitam-Dia-das-Mães-ensolarado-no-DF

A população aproveitou o domingo das MãesVinícius Schmidt/Metrópoles

foto-Famílias-aproveitam-Dia-das-Mães-ensolarado-no-DF

Sem as restrições sanitárias adotadas durante a pandemia, as famílias puderam viver o dia com leveza e tranquilidade Vinícius Schmidt/Metrópoles

foto-Famílias-aproveitam-Dia-das-Mães-ensolarado-no-DF

O Metrópoles percorreu diversos pontos no centro de Brasília. O ambiente era tranquilo e pacatoVinícius Schmidt/Metrópoles

foto-Famílias-aproveitam-Dia-das-Mães-ensolarado-no-DF

A população aproveitou o dia de diversas formasVinícius Schmidt/Metrópoles

foto-Famílias-aproveitam-Dia-das-Mães-ensolarado-no-DF

Houve também quem optou por atividades mais desportivas, a exemplo dos ciclistasVinícius Schmidt/Metrópoles

foto-Famílias-aproveitam-Dia-das-Mães-ensolarado-no-DF

O Eixão do Lazer foi uma opção para diversas famíliasVinícius Schmidt/Metrópoles

foto-Famílias-aproveitam-Dia-das-Mães-ensolarado-no-DF

Famílias puderam aproveitar o dia sem a preocupação com o uso de máscaras Vinícius Schmidt/Metrópoles

foto-Famílias-aproveitam-Dia-das-Mães-ensolarado-no-DF

O Dia das Mães no centro de Brasília foi marcado por cenas de sorrisos e leveza Vinícius Schmidt/Metrópoles

Neste ano, Ana Paula brincou e sorriu com Naomi no Eixão do Lazer, se divertindo com a música e o ambiente festivo perto do Choro do Eixo.

“Estou aproveitando de uma forma mais leve, mais tranquila. É um dia especial”, comemorou.

AdoçãoIdalia Matos, 55, e a filha Isabella Mattos, 33, também aproveitaram o Sol para caminhar e celebrar no Eixão. Lá, aproveitaram para ampliar a família.

“A gente sempre gosta de caminhar, minha filha é atleta de crossfit. Mas pelo Eixão foi a primeira vez. A gente viu uma ação de adoção de animais. Foi ótimo. E minha filha adotou um cachorrinho”, contou.

O novo membro da família, recebeu o nome Marley. “Falei que o filho é dela. Mas avó é mãe duas vezes”, brincou.

Idalia também compartilha do sentimento de alívio e de resgate do Dia das Mães após a fase crítica da pandemia. “A gente tem que resgatar o amor de mãe, da gentileza, do cuidado. Amor de mãe é isso. E filho é tudo.”

“Ser mãe é o ser humano sendo completo. É um amor que não tem igual. Vivemos para os filhos. Conseguimos tirar o que temos de melhor para o outro, para o próximo mais próximo. É uma extensão. É maravilhoso”, disse.

MaravilhasResidente na cidade de Rondonópolis, no Mato Grosso, a aposentada Sônia Castro, 55, viajou para o DF para aproveitar a data ao lado do filho Ellison Gomes, 35 e, da neta Ana Gomes, 2.

Com o sorriso no rosto, brincou com a pequena Ana. “Esse dia está sendo maravilhoso. Como é bom estar junto, sentir esse carinho. Cada momento é único, e a gente deve viver ao máximo”, comentou.

Para Sônia, as famílias devem agradecer a Deus pelos bons momentos. “Desejo tudo bom para todas as mães e para as futuras mães. Que Deus dê sabedoria para criarmos os filhos dentro do caminho mais perfeito”, concluiu.

A indiana Tina Mani visitou a fonte da Torre de TV com os filhos Abi e Ana. A família está em Brasília porque o marido trabalha na embaixada da Índia.