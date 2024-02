Governo adota medida para proteger 150 milhões de usuários do Gov.br

A partir desta terça-feira (20/2), quem atualizar a versão do seu aplicativo Gov.br, do governo federal, passará a gerar um código de acesso sempre que for necessário fazer uma nova autenticação. Assim, não serão mais enviadas notificações push para os usuários que possuem essa verificação habilitada em seu aplicativo.

A medida foi anunciada pelo Ministério da Gestão e da Inovação em Serviços Públicos (MGI) e visa proteger os mais de 150 milhões de brasileiros que possuem conta na plataforma.

“Esta funcionalidade foi implantada no ano passado para aumentar a segurança dos mais de 150 milhões de brasileiros que possuem uma conta no Gov.br Esta mudança é para simplificar o uso da verificação em duas etapas, para que mais pessoas usem e evitem acessos indevidos”, afirma o secretário de Governo Digital do Ministério da Gestão e da Inovação em Serviços (MGI), Rogério Mascarenhas.

Atualmente, cerca de nove milhões de brasileiros utilizam esta função.

Gratuita, a plataforma do Gov.br é utilizada para garantir ao cidadão brasileiro acesso aos mais de 4 mil serviços digitais do governo federal, como o Meu INSS, a Carteira Digital de Trânsito, a Declaração do Imposto de Renda, o Desenrola Brasil e o recém-lançado Celular Seguro.

Para realizar inscrição na primeira edição do Concurso Nacional Unificado (CNU), o “Enem dos Concursos”, o candidato precisa ter conta na plataforma.

Governo federal já digitalizou 90% dos serviços; economia anual é de R$ 5 bi

Como habilitar o serviço do governo Para aumentar a segurança da sua conta, o usuário precisará ter o aplicativo instalado em seu celular. Depois, será necessário acessar o item “Segurança da Conta”, ir em “Verificação em duas etapas” e depois em habilitar.

Assim, a cada novo acesso será possível gerar um código no aplicativo Gov.br para confirmar a identidade de quem está fazendo o login. A habilitação está disponível tanto na tela de acesso quanto na tela principal do aplicativo.

“Estamos alinhados ao que de melhor tem sido feito em termos de segurança da informação, justamente para evitar fraudes e golpes. Recomendamos a todos os brasileiros utilizarem a Verificação em Duas Etapas, é mais uma camada de segurança para os seus dados”, disse Mascarenhas. “Estamos fazendo o que os bancos e as grandes empresas de comunicação fazem para garantir a segurança de seus usuários”, completou.

Outra funcionalidade implantada em 2023 para aumentar a segurança do Gov.br foi a Gestão de Dispositivos. Disponível desde o início do segundo semestre, esta função possibilita ao cidadão definir qual equipamento pode acessar a conta dele, avisando também sempre que um novo dispositivo tenta fazer login na plataforma.

Atualmente, mais de 530 mil contas já estão com a Gestão de Dispositivos habilitada.

Em caso de dúvidas sobre estas duas funcionalidades, entre em contato com técnicos da Secretaria de Governo Digital pelo gov.br/chat.