Sem Brasil por enquanto! Beyoncé anuncia turnê mundial do ‘Renaissance’

A cantora Beyoncé anunciou nesta quarta-feira (1°) que vai realizar a turnê do álbum “Renaissance”, seu último lançamento. A informação foi compartilhada nas redes sociais da artista e já acumula mais de 3 milhões de curtidas e 135 mil comentários.

O início da turnê está marcado para maio e o show vai passar por diversos países. No entanto, por enquanto a lista ainda não inclui países da América do Sul, para tristeza dos fãs brasileiros.

O principal rumor entre as páginas de fã-clube da cantora é que o anúncio dos shows no Brasil poderá ocorrer no final de 2023, com o show acontecendo só no ano que vem.

A primeira aparição da cantora no palco pela turnê será em Estocolmo, na Suécia, no dia 10 de maio. A turnê segue pela Europa até junho.

O álbum “Renaissance” é o sétimo da carreira de Beyoncé e foi lançado em julho do ano passado. O disco rendeu indicação a nove categorias ao Grammy, tendo três principais, de melhor álbum, melhor canção e melhor gravação.