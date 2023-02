Sem instalações da Sabesp em algumas regiões, moradores de São Sebastião sofrem com falta de água

Nas áreas dos municípios do litoral norte de São Paulo em que a Companhia de Saneamento Básico do Estado, a Sabesp, é responsável pelo abastecimento de água, a situação já foi regularizada completamente. No entanto, a maioria das praias de São Sebastião não tem dependências da Sabesp e, por isso, possuem dutos improvisados em que, às vezes, a própria comunidade é responsável por fazer a manutenção. Dessa forma, o abastecimento de água não está regularizado em diversas regiões, inclusive na Barra do Sahy, onde houve o maior impacto das chuvas do domingo passado, com maior número de deslizamentos de terra, desabamentos de casas, mortos e desaparecidos. Por isso, as pessoas continuam dependendo do fornecimento de água de carros-pipa e também de doações de água mineral, como vem ocorrendo nos últimos dias. Em entrevista à Jovem Pan News, o governador Tarcísio de Freitas (PRB) confirmou a situação e disse que vai tentar por em prática a expansão da Sabesp para o litoral norte do Estado.

Um morador da Barra do Sahy, o publicitário Alvaro Leopoldo e Silva, comentou a situação: “Na Barra do Sahy nos temos tratamento de esgoto. E muitas regiões não tem. Na Vila Sahy,os moradores fizeram acordo com a Sabesp há alguns anos atrás, instalamos uma estação de tratamento de esgoto na Vila Sahy e, alguns anos depois, uma outra entre a Barra do Sahy e a Baleia. Mas nós não temos fornecimento de água. E a nossa grande preocupação hoje é que, dentro do Sahy, nós temos escola, creche, posto de saúde, o Verde Escola, que é uma instituição que tem feito um trabalho magnífico. E todos estão empenhados [nesse momento], mas ninguém fala nada [dessa falta de água]”.

*Com informações do repórter David de Tarso