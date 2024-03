Semana da água tem como foco as mudanças climáticas e conta com programação especial para o extremo sul

Há muitos anos que as mudanças climáticas vêm gerando assunto em todo o mundo, criando-se um alerta para a escassez de recursos hídricos.

E não diferente disso, a Empresa Baiana de Águas e Saneamento (Embasa) neste ano traz como tema da programação da Semana da Água “As Mudanças Climáticas e Segurança Hídrica”, levando informações à população baiana sobre suas atuações ambientais, os riscos que as mudanças climáticas e sociais provocam na disposição hídrica e também com orientações básicas sobre o uso consciente da água tratada que chega em cada imóvel.

Os moradores de cidades como Porto Seguro, Teixeira de Freitas, Itamaraju e outras poderão participar de momentos importantes com a equipe social da Embasa, que estará com atividades especiais a exemplo de exposição de estandes, blitzes educativas no trânsito, palestras socioeducativas e ambientais em escolas, feira ambiental e muito mais.

Confira a programação da Embasa no extremo sul:

Vera Cruz e Pindorama (*Porto Seguro*) – dias 19 e 20 de março: exposição de estande com informações, serviços comerciais e blitz educativa na Praça Herculano Dias e Escolas M. Alcino Faustino e Raydahdlia Bittencourt

Baianão (*Porto Seguro*) – dia 21 de março: exposição de estande com informações, feira ambiental, serviços comerciais e blitz educativa na Praça da Caixa D’água

* Teixeira de Freitas * – dia 21 de março: blitz educativa no trânsito da avenida com distribuição de panfletos e orientações na Praça da Bíblia

* Belmonte * – dia 21 de março: Palestra e ciclo de diálogo com estudantes da Escola Polivalente

* Prado * – dia 21 de março: Palestra e ciclo de diálogo com estudantes da Escola M. Epaminondas Caetano

* Itamaraju * – dia 25 de março: exposição de estande no espaço do hipermercado Casagrande.

*Mucuri* – dias 3 e 4 de abril: ciclos de diálogo com estudantes, feira ambiental com doação de mudas, informações e atividades educativas na Praça Peroá e Escola M. Ismar Teixeira Guedes

Por | Ascom EMBASA