Semana terá virada no tempo e temperatura máxima pode cair 15°C em São Paulo

O calorão que acomete as regiões Sul e Sudeste do Brasil deve ceder nesta última semana de setembro devido à formação de um novo ciclone próximo à costa do Rio Grande do Sul e Santa Catarina entre esta terça-feira, 26, e quarta-feira, 27. No Estado catarinense haverá chuvas volumosas por causa da formação do fenômeno, segundo o ClimaTempo. Já na capital paranaense, onde se esperou um calor de 42°C no último domingo, 24, a temperatura não deve passar de 18°C na quinta-feira, 28. No Sudeste, a população paulista é a que mais deve sentir a passagem do ciclone, pois neste Estado as temperaturas devem despencar de 35°C para 20°C na quinta-feira, 28. O mesmo ocorre no Rio de Janeiro que terá queda de temperatura média de 37°C para 22°C neste mesmo dia. Já em Vitória a variação será de 37°C para 27°C. Dado o desastre da passagem do último ciclone no Rio Grande do Sul, a Grande Porto Alegre e as regiões Sul, Leste e Norte gaúcha estão em alerta, mas a previsão é de que na quarta-feira, 27, este fenômeno climático se afaste do Estado.

