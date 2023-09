Sena MC lança “Merecedor”, uma mistura de rap com funk

Sena MC vem se destacando com diversos lançamentos em parceria com a KondZilla. Produzida por Fahel, a nova música “Merecedor” chega às plataformas numa mistura de rap, funk e charme para “dançar junto”. Na canção, o músico que se destaca pelo subgênero drill, enaltece suas superações e apresenta como o jogo virou e hoje é um merecedor. O lançamento vem acompanhado de clipe intimista, com o artista em estúdio, interagindo com a câmera e com o microfone.

Sena MC destaca sonhos e conquistas em suas canções. O músico lançou recentemente sucessos como “Sentral”, “Sully” e “Breka Não”, que unem versatilidade lírica, flow, beat, produção, além de uma boa rima.

MERECEDOR – Sena Mc

Fazendo acontecer com tão pouco

Me diferenciei pra não soar igual

Vários flow barato ainda dou o troco

Meu nível é alto, branding mundial

Inigualável faço magia em campo

Então pode me chamar de Renato Augusto

Jogador titular nunca no banco

Enquanto cês tão falando sigo multiplicando os lucro

Esportivo passa a mil

Inimigo só vê o vulto

Olha ai Tia Valquíria

O vagabundo conseguiu

Independente do dinheiro

Ainda sou um menor puro

Das venda de camisa de time

Pras capa das playlists e magazine

O cria de Osasco Neguinho sublime

O cara do momento

Seu mc favorito quer um

Feat

O jogo virou

estrela brilhou

agradeço à cada um

Que desacreditou

Minhas rima eu faço com amor

Olha aonde nois chegou

Sou merecedor