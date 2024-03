Enquete: Isabelle se aproveita de favoritismo de Davi no BBB 24? Vote!

Globo/Reprodução

1 de 1 Foto colorida de Isabelle e Davi no BBB 24 – Metrópoles – Foto: Globo/ReproduçãoIsabelle Nogueira e Davi Brito entraram no BBB 24 graças ao voto popular e, de cara, formaram a dupla de favoritos do reality. Desde o Sincerão da última segunda-feira (18/3), a amizade entre o baiano e a cunhã-poranga do Boi Garantido estremeceu.

O motorista de aplicativo acusa a dançarina de não ouvir seus conselhos, enquanto ela é irredutível na decisão de não jogar junto com as Fadas, grupo formado por Alane, Beatriz e Mateus.

O impasse dividiu também a torcida dos participantes: de um lado, os haters de Davi que o acusam de machismo e violência psicológica (o gaslighting) contra Isabelle. Do outro, fãs do brother que enxergam oportunismo na aproximação da sister, que já percebeu a imensa popularidade do colega de confinamento.

Como “a voz do povo é a voz de Deus”, o Metrópoles decidiu ouvir a opinião dos leitores sobre o imbróglio: Isabelle se aproveita de favoritismo de Davi no BBB 24?

