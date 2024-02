Senado aprova PL que limita saídas temporárias de presos

Projeto aprovado manteve as “saidinhas” de detentos que estudam e trabalham; com alteração, texto volta para a Câmara

Na imagem, a Penitenciária Estadual de Alcaçuz, em Natal (RN) Sumaia Villela/Agência Brasil

Gabriel Buss Fabricio Julião 20.fev.2024 (terça-feira) – 20h17



O Senado aprovou nesta 3ª feira (20.fev.2024) o PL (projeto de lei) 2.253 de 2022, que limita as saídas temporárias de presos no país, conhecidas como “saidinhas”, por 62 votos a favor, 2 contra e 1 abstenção. Com alterações, o texto voltará para nova análise na Câmara.

Quando foi aprovado pelos deputados, a proposta estabelecia o fim de todas as saídas temporárias, o que deixou o texto parado no Senado por quase 1 ano por falta de apoio. Para fazer a proposta avançar, o relator do PL, senador Flávio Bolsonaro (PL-RJ), colocou no texto a permissão para saídas de estudo e trabalho de presos do semiaberto.

Flávio acatou uma emenda do senador Sérgio Moro (União Brasil-PR). A liberação para trabalho já é prevista na legislação atual.

Durante a discussão na Comissão de Segurança Pública do Senado, Moro declarou que a alteração é necessária para a ressocialização do preso quando a sua pena for extinta e ele precisar ser reinserido na sociedade. O senador Flávio Bolsonaro concordou com a mudança que torna o projeto vindo da Câmara menos restritivo.

O PL ganhou força depois da morte do policial militar Roger Dias da Cunha, de 29 anos, em janeiro deste ano. O agente morreu depois de ser atingido por disparos de um preso que estava na “saidinha” de Natal e não queria voltar à cadeia, segundo a Polícia Militar de Minas Gerais.

Também pesou nos últimos dias a fuga de 2 presos da penitenciária federal em Mossoró (RN). Foi o 1º caso em presídio federal, desde que eles foram implementados no país.