Senado aprova proposta que torna Ayrton Senna patrono do esporte brasileiro

O Projeto de Lei 2.793/2019, que reconhece o automobilista Ayrton Senna da Silva como patrono do esporte brasileiro, foi aprovado no plenário do Senado Federal nesta quarta-feira (29). A proposta, de autoria do deputado federal Filipe Barros (PL-PR), destaca a atuação e representatividade no esporte nacional.

Senna foi piloto de Fórmula 1 nas décadas de 1980 e 1990, e tornou-se o maior ídolo brasileiro do automobilismo. Nasceu em São Paulo, no dia 21 de março de 1960, e morreu de maneira trágica em 1º de maio de 1994, após colidir com uma mureta de proteção no Grande Prêmio de San Marino, em Ímola, na Itália.

“Durante o auge de sua atuação, ele representava uma das poucas esperanças de um povo carente de vitórias e grandes conquistas. Ele proporcionava a alegria das manhãs de domingo, a certeza da vitória. E, em cada conquista, fazia questão de demonstrar o seu orgulho de ser brasileiro”, defendeu o ex- senador Dário Berger durante a avaliação do projeto na Comissão de Educação da Casa.

A partir de agora, o texto segue para a sanção presidencial.