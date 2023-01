Senado: Eliziane Gama troca Cidadania pelo PSD, que terá maior bancada

A senadora Eliziane Gama (MA) acertou a sua saída do Cidadania e irá compor a bancada do PSD no Senado Federal. Com a parlamentar maranhense, o partido passará a ter a maior bancada da Casa com 14 senadores, superando o PL, que tem 13 representantes.

Nas redes sociais, Eliziane disse deixar o Cidadania “agradecida” e que vai para o PSD após ter sido convidada pelo presidente nacional da legenda, Gilberto Kassab, e pelos senadores Otto Alencar (BA), que será o líder do partido na nova legislatura, e Rodrigo Pacheco (MG), que é o candidato da sigla à presidência da Casa.

Saio do Cidadania agradecida a @robertofreire, certa de q cumpri uma boa missão e fiz grandes amigos. A partir de hj o PSD será minha casa. Agradeço os convites de @gilbertokassab, @ottoalencar , @rodrigopacheco e o apoio do amigo @flaviodino. Vamos juntos melhorar nosso país. pic.twitter.com/9UPvpfswwk

Kassab deu as boas-vindas à senadora e a descreveu como “um dos principais quadros da política nacional, que tanto faz pelas mulheres, pelo Maranhão, pelo Nordeste e pelo Brasil”. “Vamos trabalhar juntos em defesa dos interesses dos brasileiros”.

Recentemente, a senadora Mara Gabrilli também comunicou que estava de saída do PSDB para fazer parte da bancada do PSD no Senado. No início do ano, a senadora Zenaide Maia (RN) anunciou que a desfiliação do Pros também para fazer parte da maior bancada da Casa.