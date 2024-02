Senador Cid Gomes rompe com PDT e se filia ao PSB em evento no Ceará

O senador Cid Gomes se filiou ao PSB neste domingo, 4, em um grande evento realizado em Fortaleza, no Ceará. A cerimônia contou com a presença de ministros de Estado e parlamentares da sigla, marcando assim uma ruptura formal com o PDT devido a um racha com o ex-presidenciável, e seu irmão, Ciro Gomes. O evento, que teve um clima de festa, lotou o auditório do hotel Marina Park, localizado em um bairro nobre de Fortaleza. Além de Cid, a ex-governadora Izolda Cela e outros 41 prefeitos do Ceará, ligados ao senador, também oficializaram a migração do PDT para o PSB. Durante o evento, Cid subiu ao palanque ao lado do vice-presidente Geraldo Alckmin e dos ministros Márcio França (Empreendedorismo, da Microempresa e da Empresa de Pequeno Porte) e Camilo Santana (Educação), que já foi governador do Ceará. Também estiveram presentes os senadores Jorge Kajuru (PSB-GO) e Augusta Brito (PT-CE), a vice-governadora do estado, Jade Romero (MDB), o governador do Maranhão, Carlos Brandão (PSB), e Eudoro Santana, presidente estadual do PSB e pai do ministro da Educação.

Siga o canal da Jovem Pan News e receba as principais notícias no seu WhatsApp! WhatsApp

Leia também

Governo inicia trabalho para avaliar crise no agronegócio



Aeroporto de Congonhas receberá R$ 2 bilhões para melhorias, diz governo



*Reportagem produzida com auxílio de IA