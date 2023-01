Serviços do DNIT estão disponíveis nas principais agências dos Correios

Desde o último mês de dezembro, já é possível ter acesso aos serviços do Departamento Nacional de Infraestrutura de Transportes (DNIT) nas principais agências dos Correios do país por meio da parceria firmada pelo Balcão do Cidadão. Contribuintes podem se dirigir às unidades de atendimento dos Correios para fazer impressão de boleto de multa, emissão de certidão de nada consta, validação de nada consta, indicação de condutor infrator e do responsável pela infração, entre outros serviços da autarquia federal.

O DNIT é a primeira instituição do Sistema Nacional de Trânsito a ter os seus serviços ofertados por meio do Balcão do Cidadão. A iniciativa resultará em mais conveniência e economia tanto para os usuários como para o órgão público, além de fornecer maior agilidade na recepção, disponibilização e análise dos requerimentos.

Multisserviços – Os Correios já prestam vários serviços à população, como emissão de CPF, certificado digital, consulta SERASA, regularização financeira e fiscal, recebimento de Contas e Doações, Remessa de Valores por meio do Vale Postal, e Achados e Perdidos (documentos).

Por meio do Balcão do Cidadão, os Correios estão ampliando a parceria com instituições públicas e privadas para a oferta de serviços e outras conveniências em suas agências. É uma oportunidade para órgãos públicos e empresas que querem potencializar a prestação de multisserviços, com o benefício da infraestrutura e da capilaridade das unidades de atendimento da estatal.

Endereços e horários de atendimento das agências estão disponíveis no site https://mais.correios.com.br/ app/index.php ou no app Correios.