Sete corpos são encontrados em busca por adolescentes desaparecidas nos EUA

Sete corpos foram encontrados em uma propriedade rural nesta segunda-feira, dia 1º, durante a busca por duas adolescentes desaparecidas em Oklahoma, nos Estados Unidos. Segundo o Departamento de Investigação do Estado de Oklahoma, os corpos foram descobertos perto da cidade de Henryetta, a cerca de 145 quilômetros a leste de Oklahoma City. O legista estadual ainda terá que identificar as vítimas.

As autoridades cancelaram o aviso de pessoa desaparecida em perigo emitido para Ivy Webster, de 14 anos, e Brittany Brewer, de 16 anos, vistas pela última vez viajando com Jesse McFadden, um criminoso sexual com passagem pela polícia no Estado. Os registros da prisão mostram que McFadden foi condenado por estupro em primeiro grau em 2003 e libertado em outubro de 2020

O pai de Brittany Brewer confirmou que um dos corpos encontrados era o da filha dele. As escolas públicas de Henryetta postaram no Facebook e no site oficial que estão de luto pela perda de estudantes.

“Nossos corações estão doendo e consideramos o que seria melhor para nossos alunos nos próximos dias”, diz a nota. Eles disseram ainda que as escolas estariam à disposição para acolher os estudantes com profissionais de saúde mental, e que entenderiam se as famílias quisessem manter os filhos em casa, longe da escola.