‘Seu pai não estava lá. Você precisa esclarecer’, diz esposa de empresário morto em Piatã

A esposa do empresário e modelo Marcos Augusto, de 28 anos, morto em Piatã, no sábado (25), usou o perfil do marido para pedir que a filha do vereador Joceval Rodrigues, Maria Rodrigues, 26 anos, fale sobre o crime. No vídeo, publicado na noite desta terça-feira (28), Laisa Kamei mostra comentários de internautas sobre a versão que o vereador deu à imprensa sobre o ocorrido e pede que Maria revele tudo que presenciou no dia do crime.

“Hoje eu resolvi me pronunciar através das redes sociais dele sobre algumas notícias que estão vinculando na internet que são mentiras. O vereador deu uma entrevista que a Maria teria uma amizade com o Marcos há mais de 4 anos. Isso é mentira, não é verdade. Se eles tinham algum tipo de amizade isso é recente. Eu não sei que amizade seria essa entre eles e pouco me importa agora”, disse Laisa no vídeo que também mostra fotos do casal. Segundo ela, eles estavam juntos há cerca de dez anos.

“O meu principal objetivo aqui é exigir que a Maria se pronuncie. Até agora ela não botou as caras. Está se escondendo atrás do pai. Não era o seu pai quem estava lá, não foi seu pai quem chamou o Marcos. Você precisa esclarecer muita coisa que tá com interrogação nessa história”, continuou.

Laisa então convida Maria para uma conversa. “Eu não estou procurando briga, mas eu preciso entender o que é que aconteceu. Por que o Marcos foi? O que aconteceu naquele dia? O que aconteceu naquele carro no caminho com os bandidos? Tem muita coisa escondida nessa história. Você precisa botar suas caras. Você é maior, você é uma mulher adulta, responde pelos seus atos. Pare de se esconder atrás do seu pai, pare de se esconder atrás de remédios, porque eu estou sob efeito de medicamentos, mas eu estou aqui falando”, concluiu a esposa da vítima.

Entenda o caso

Marcos Augusto morreu na madrugada deste sábado (25) durante uma tentativa de assalto próximo ao condomínio onde vivia em Piatã. Ele estava com Maria Rodrigues, 26 anos, que é filha do vereador de Salvador, Joceval Rodrigues (Cidadania). Uma outra amiga também estava no carro e eles estariam voltando de um aniversário.

A amiga de Maria já tinha saído quando dois criminosos chegaram ao carro. Dentro do veículo, os suspeitos pediram transferências em PIX para os dois e agrediram Marcos, que teria reagido ao assalto.

As câmeras de segurança do condomínio da guarita do condomínio em que as vítimas tentavam entrar flagrou a ação dos criminosos. Enquanto dois pareciam aguardar em um carro que encosta atrás do veículo de Marcos, outros dois saem e dão a voz de assalto.

Esposa não viu saída

Na segunda-feira (27), a companheira de Marcos contou à TV Bahia que não viu quando o empresário saiu da casa onde os dois moravam, antes de ser assassinado.

Segundo Laisa Kamei, quando ela foi dormir, a vítima estava no banheiro e também se preparava para dormir. Foi somente ao acordar que ela não o encontrou no imóvel e percebeu que ele não tinha passado a noite no local.

“Aí eu vim olhar se algum carro estava na garagem e não estava. Comecei a ligar preocupada, um desespero. A mãe dele, os amigos, as pessoas mais próximas também começaram a ligar para o celular dele, mas só dava caixa e a gente não tinha notícia”, relatou.

O celular e os documentos de Marcos Augusto não foram encontrados com o corpo, nem dentro do carro dele, segundo Laisa. “Todo mundo está em choque, todo mundo está sem chão, tentando entender o que aconteceu”, desabafou.

“Até então não tem explicação. Ele era um rapaz batalhador, trabalhador, honesto e não tem explicação para o que aconteceu com ele, da forma que aconteceu”, disse.

Versão dada por Joceval Rodrigues

Nesta terça-feira (28), Joceval Rodrigues, pai de Maria, deu detalhes sobre o crime. Segundo ele, Marcos e Maria conversavam dentro do carro quando foram abordados pelos bandidos.

Maria contou ao pai que ligou para Marcos por volta das 20h e os dois combinaram de se encontrar. Depois, outros amigos de Maria foram buscá-la para sair, onde também estava Luisa, que estava hospedada na casa da amiga. Eles foram para o Espetto Baiano, em Piatã.

Algumas horas depois, Maria mandou uma mensagem para Marcos, perguntando se ele não ia mais encontrá-lo. “Ela se lembrou depois de muito tempo e mandou mensagem perguntando se ele ainda ia. E ele disse que já estava lá. Os amigos falaram para Maria chamar para ele entrar no restaurante, mas ele falou que não queria. Eles ficam 30 a 40 minutos na porta conversando na porta do Espeto Baiano. Isso preocupou as meninas, Luisa bate no vidro do carro, chamando por eles. E Marcos fala para elas pagarem a conta, que ele vai levar Luisa e Maria para casa”, contou o vereador, em entrevista à TV Bahia.

Ao chegarem no endereço de Maria, Marcos pediu que Luisa descesse do carro pois gostaria de conversar com Maria a sós. Então, eles teriam ido para outra rua, que consideravam mais segura. “Eles ficaram conversando dentro do carro em outra rua por uns 30, 40 minutos. Maria volta para casa com Marcos, e eles estavam marcando um novo encontro, em Jauá, com amigos. Marcos conversando com Maria, um olhando para o outro, quando o homem mandou abrir a porta do carro e Marcos já sai do carro lutando com um dos marginais”, detalhou o vereador.

Segundo Joceval, Maria viu a oportunidade de fugir, mas assustada com a situação, não conseguiu ir para longe e foi obrigada por um dos bandidos a entrar no carro deles. O carro de Marcos também foi levado na ação.