Shakira encontra Piqué no aniversário do filho e provoca ex com moletom

Desde que a informação da descoberta de Shakira sobre a traição do ex-marido, o ex-jogador Gerard Piqué, o nome da cantora não sai dos noticiários. Além da repercussão do fato, a música Bzrp Music Sessions, Vol. 53, em parceria com o produtor argentino Bizarrap, está em alta por se tratar de uma indireta da artista direcionado ao ex.

De acordo com o site britânico The Sun, houve uma trégua entre os dois neste domingo (22), para comemorar o aniversário do filho mais velho do ex-casal, Milan. O ex-atleta foi até a mansão da cantora, localizada em Barcelona, acompanhado do menino, que completou 10 anos.

Porém, Shakira não perdeu a oportunidade de cutucar Piqué e recepcionou o ex vestindo um moletom com os dizeres: “As mulheres não choram, as mulheres faturam”, um trecho da música “provocadora” da cantora.