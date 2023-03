Shopping onde ocorreu desabamento já teve explosão com 42 mortes

São Paulo – O Osasco Plaza Shopping, onde aconteceu um desabamento nesta quarta-feira (8/3), na Grande São Paulo, já foi atingido por uma explosão que deixou 42 pessoas mortas e 372 feridos nos anos 1990.

A explosão aconteceu por volta do meio-dia do dia 11 de junho de 1996, véspera do Dia dos Namorados, quando estima-se que havia mais de duas mil pessoas no centro comercial.

O acidente atingiu a praça de alimentação, onde o chão chegou a ser arremessado para o alto atingindo e derrubando o teto.

Veja as imagens do desmoronamento desta quarta-feira (8/3):

Parte do teto do estacionamento do Osasco Plaza Shopping desabouReprodução/Redes sociais

O acidente causou grande barulho e a poeira invadiu um dos corredores de lojas do centro de comprasReprodução/Redes sociais

Os bombeiros enviaram oito equipes para o localReprodução/Redes sociais

O teto desabou próximo à Praça da AlimentaçãoReprodução/Redes sociais

Pelo menos três veículos caíram dentro do shoppingReprodução/Redes sociais

Cenário de destruição após desabamento em shopping de OsascoReprodução/Redes sociais

Clientes correram com medo. Pânico geralFoto colorida desabamento Shopping Osasco Plaza

A explosão nos anos 1990 foi causada por um vazamento de gás na tubulação que passava pelo piso do local. Lojistas afirmaram na época que sentiam cheiro de gás há algum tempo.

O shopping negou os relatos dos comerciantes e disse, inicialmente, que o motivo do acidente era desconhecido.

Já nesta quarta-feira (8/3) o desabamento aconteceu em um local que foi isolado por ter goteira, segundo informou o capitão André Elias, porta-voz do Corpo de Bombeiros, ao Metrópoles.