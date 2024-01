Shopping Teixeira Mall: Prefeitura inicia requalificação da Praça Hilton Chicon

Obra de requalificação da Praça Hilton Chicon (Foto: Marley Ribeiro)

Após a entrega da obra de drenagem e pavimentação de ruas do bairro Alagoas, localizadas no entorno do Shopping Teixeira Mall, a Prefeitura Municipal de Teixeira de Freitas iniciou a obra de requalificação da Praça Hilton Chicon, localizada ao lado do shopping.

Após a remoção da parte elétrica e de antigos postes de iluminação, no intuito de evitar acidentes no canteiro, a equipe responsável realiza o procedimento de terraplanagem para regularização e nivelamento do terreno.

Os serviços da obra vão se concentrar na execução do piso, implementação de novas estruturas mobiliárias e de iluminação, coreto e fonte.

