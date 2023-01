PF faz operação em casa de homem que quebrou relógio no Planalto

A Polícia Federal (PF) cumpriu nesta terça-feira (24/1) um mandado de busca e apreensão na residência do homem filmado destruindo um relógio histórico, trazido ao Brasil em 1808, durante os atos do dia 8 de janeiro. O relógio ficava exposto no Palácio do Planalto, sede do Poder Executivo federal invadido por extremistas.

Antônio Cláudio Alves Ferreira, de 30 anos, foi preso nesta segunda-feira (23/1), em Uberlândia (MG). Ele ficou em silêncio durante o depoimento à Polícia Federal.

A casa do homem fica em Catalão (GO). Lá, foram apreendidos um celular, um veículo e uma caderneta contendo anotações. As investigações para identificação das pessoas que participaram, financiaram ou fomentaram os fatos ocorridos em 8/1 continuam em curso.

Antônio Cláudio é funcionário de uma oficina de veículos em Catalão, no sudoeste de Goiás. O mecânico é investigado sob suspeita de ter quebrado um relógio histórico no Palácio do Planalto nos atos antidemocráticos de 8 de janeiro.

A prisão preventiva foi solicitada pela Polícia Federal e autorizada pelo Supremo Tribunal Federal (STF) no âmbito da Operação Lesa Pátria. O preso será interrogado na delegacia de Polícia Federal do município mineiro e passará por audiência de custódia virtual. Depois, será encaminhado ao sistema prisional da cidade.

O homem foi visto pela última vez circulando pela cidade de Catalão, onde trabalhava. O vândalo chegou em Brasília na madrugada do dia 8 de janeiro e estacionou o veículo no Eixo Monumental. Ele deixou o local por volta das 20h do mesmo dia e chegou em Catalão na madrugada do dia 9/1.