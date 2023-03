Sicoob promove iniciativas de educação financeira durante a 11ª edição da Global Money Week

O Sicoob realizará, entre os dias 20 e 26 de março, iniciativas de cidadania e educação financeira durante a 11ª edição da Global Money Week (GMW). A campanha consiste em realizar diversas atividades com foco em capacitar as gerações mais novas a administrar suas finanças de forma consciente, além de auxiliar crianças e jovens a compartilhar seus conhecimentos com suas respectivas famílias e comunidades. Para a campanha de 2023, o tema central da GMW será “Planeje seu dinheiro, plante seu futuro”.

Com o tema da atual edição, o Sicoob trará ações pautadas na sustentabilidade e conscientização sobre as consequências do comportamento financeiro individual no meio ambiente e na sociedade.

Durante os sete dias, os interessados poderão participar de cursos, debates, oficinas, lives, peças de teatro, orientações financeiras, palestras, webinars e workshops. Todas as atividades serão realizadas seguindo orientações da Comissão de Valores Mobiliários (CVM).

Além das atividades, o Sicoob aproveitará o momento em que as atenções estarão voltadas para a disseminação da educação financeira entre o público jovem e lançará versões especiais dos livros da ‘Coleção Financinhas’, em inglês e espanhol. A coleção, que traz nos enredos de suas histórias diversas reflexões sobre educação financeira para o público infantojuvenil, já é um sucesso na língua portuguesa e poderá ser utilizada como material paradidático no ensino de línguas estrangeiras. “Nossa expectativa é ampliar ainda mais a leitura dos livros, de modo que se cumpra também a recomendação da Base Nacional Comum Curricular (BNCC) de que o tema Educação Financeira seja trabalhado transversalmente nas diferentes disciplinas”, comenta Emanuelle Marques de Moraes, gerente de Cidadania e Sustentabilidade do Sicoob.

Segundo Emanuelle, na última edição da Global Money Week, a instituição financeira cooperativa alcançou 1,4 milhão de pessoas, beneficiando mais de 540 mil participantes que prestigiaram, diretamente, os eventos realizados. “Além do interesse em cuidar da comunidade, com uma atuação comprometida em fazer a diferença nas regiões que estamos inseridos, temos muitos outros princípios que pautam a nossa atuação, como a compreensão da necessidade de criar soluções de formação, educação e informação para a sociedade. Por isso, entendemos que a Global Money Week é uma ótima oportunidade para a expansão das nossas ações, que contribuem para que cada vez mais as pessoas tenham uma relação saudável com o dinheiro e as finanças de maneira geral”, finaliza.