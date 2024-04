Silvio Santos é filiado ao PT depois de vazamento de dados

Segundo registro do TSE publicado nas redes sociais, a ficha de filiação do partido foi cadastrada sem a autorização do apresentador em 2021

O apresentador Silvio Santos, de 91 anos, teve seus dados pessoais vazados Reprodução/SBT – 27.ago.2021

O apresentador e fundador do SBT (Sistema Brasileiro de Televisão), Silvio Santos, 91 anos, foi filiado ao PT (Partido dos Trabalhadores) depois de um vazamento de informações. A inscrição na sigla se deu em março de 2021.

Ao Poder360, a assessoria do SBT declarou que a filiação é uma fraude e se deu depois do vazamento de dados do empresário em junho de 2020. A emissora disse ainda que está tomando medidas legais. Também afirmou que ele não é filiado a nenhum partido.

Nas redes sociais, alguns usuários comentaram a situação. Um deles, cuja publicação viralizou nesta 6ª feira (12.abr.2024), divulgou um trecho da certidão de filiação partidária de Silvio Santos –que só pode ser expedida com informações pessoais sensíveis, como o número título de eleitor, nome dos pais e data de nascimento.

Um dos maiores nomes da televisão brasileira, Silvio Santos também já se arriscou na vida política. Tentou se lançar candidato à Presidência da República em 1989 pelo PFL (Partido da Frente Liberal), mas teve a candidatura impugnada na época pelo Tribunal Superior Eleitoral.