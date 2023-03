Simone revela que já foi traída e detalha como descobriu o “chifre”

Simone, que é casada há mais de 10 anos com Kaká Diniz, contou que já descobriu um “chifre” e detalhou a situação 18/03/2023 9:48, atualizado 18/03/2023 9:48

Reprodução

Sincera e sem pudor algum para falar o que pensa e vive, a cantora Simone escancarou uma situação difícil que viveu. A sertaneja, que há mais de 10 anos é casada com o empresário Kaká Diniz, fez um relato impactante e deixou a muitos desacreditados.

Na quinta-feira (16/3), durante uma participação especial na rádio da Band, no Estação FM, a famosa acabou sendo colocada na roda pelo apresentador.

Leia a matéria completa no TV Foco, parceiro do Metrópoles.

Quer ficar por dentro do mundo dos famosos e receber as notícias direto no seu Telegram? Entre no canal do Metrópoles e siga a editoria no Instagram.

Mais lidas