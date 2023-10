Sírio-Libanês sobre médico executado no Rio: “Valoroso e dedicado”

O ortopedista Marcos de Andrade Corsato, assassinado em um quiosque no Rio de Janeiro nesta quinta-feira (5/10), era membro do corpo clínico do Hospital Sírio-Libanês.

Por meio de nota, o hospital lamentou a morte de Corsato e prestou solidariedade aos familiares da vítima. O médico também era professor da Universidade de São Paulo (USP) e os ortopedistas Diego Ralf Bomfim e Perseu Ribeiro Almeida, também assassinados no ataque, tinham sido alunos dele.

“É com profunda tristeza que a Sociedade Beneficente de Senhoras Hospital Sírio-Libanês recebeu a notícia sobre a morte do Dr. Marcos de Andrade Corsato, membro valoroso e dedicado do nosso corpo clínico e com uma passagem de nove anos pelo nosso Pronto Atendimento”, disse a nota.

A manifestação acrescenta que a morte do ortopedista deixa um vazio imensurável na instituição e na comunidade médica como um todo. “Neste momento de luto, a instituição se solidariza com os familiares e amigos do nosso querido Corsato”, afirma o texto.

O Sírio-Libanês estendeu as palavras de pesar aos familiares das demais vítimas. “Que encontrem conforto nas lembranças de sua dedicação à medicina e no impacto positivo que eles deixaram em tantos pacientes. Ao colega Daniel Sonnewend Proença, segue a torcida por uma rápida recuperação”.

Sobre as demais vítimas O ataque ocorreu quando os médicos estavam em um quiosque próximo ao hotel onde tinham se hospedado, na Barra da Tijuca, no Rio de Janeiro. Os atingidos pelos disparos foram:

Daniel Sonnewend Proença, 32 anos, formado pela Faculdade de Medicina de Marília em 2016, especialista em cirurgia ortopédica. Ele foi levado com vida para o Hospital Municipal Lourenço Jorge.

Diego Ralf Bomfim, 35 anos, era irmão da deputada federal Sâmia Bomfim (PSOL-SP). Era especialista em reconstrução óssea pelo Instituto de Ortopedia e Traumatologia do Hospital das Clínicas da Faculdade de Medicina da USP. O médico morreu no Hospital Lourenço Jorge.

Marcos de Andrade Corsato, 62 anos, era médico do Instituto de Ortopedia e Traumatologia do Hospital das Clínicas da Faculdade de Medicina da Universidade de São Paulo (USP) e também trabalhava no hospital Sírio-Libanês. Morreu no local do ataque.

Perseu Ribeiro Almeida, 33 anos, era especialista em cirurgia do pé e tornozelo pelo Instituto de Ortopedia e Traumatologia do Hospital das Clínicas da Faculdade de Medicina da USP. Ele comemorou aniversário na última terça-feira (3/10). Também morreu no local do ataque.

Siga a editoria de Saúde no Instagram e fique por dentro de tudo sobre o assunto!