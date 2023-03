Situação da Light é preocupante, avalia diretor da Aneel

A situação da Light, distribuidora de energia do Rio de Janeiro, é muito preocupante e mobiliza as autoridades em busca de uma solução ainda esse ano para que a empresa enfrente o momento complexo. A avaliação foi feita pelo diretor da Agência Nacional de Energia Elétrica (Aneel), Hélvio Guerra. A distribuidora atende a capital e a região metropolitana do Rio de Janeiro e, no ano passado, registrou um prejuízo de R$ 5,6 bilhões, com queda de 1.500% em relação a 2021, quando lucrou R$ 398 milhões. A Light está montando uma estratégia para manter as operações até a renovação do contrato de concessão. O acordo vence em 2026. A antecipação da renovação do contrato é vista como uma das alternativas para ajudar a empresa. Por ser uma concessão, a empresa não pode pedir recuperação judicial ou extrajudicial.

Guerra afirmou que qualquer que seja a solução para a distribuidora tem que ser bem percebida e aceita para a população. Ele frisou que a solução da Light tem que sair logo. “O caso da Light está em análise na Aneel, estamos olhando com toda a atenção. Ainda não temos uma proposta de solução. Ainda não temos um encaminhamento, o processo está em análise. A gente espera que, ao longo do ano, a gente tenha uma definição”, afirmou Guerra. O CEO da Light, Otávio Lopes, disse que o combate a furtos de energia e inadimplência é inviável nas áreas mais sensíveis da concessão da Light.

*Com informações do repórter Rodrigo Viga