“Só um beijo”: veja mensagens enviadas por pedófilo a menina de 9 anos

Preso na terça-feira (9/4), no Entorno do Distrito Federal, o pedófilo Leandro Alves da Silva, 40 anos (foto em destaque) trocou mensagens com uma menina de 9 anos. A mãe da criança conseguiu interceptar a conversa e assumiu o controle do celular da filha para armar um flagrante e obter a prisão de Leandro. Nas mensagens, que o homem acreditava estar mandando para a garota, ele diz que quer encontrá-la para dar um beijo.

Identificado como “amigo do parquinho”, Leandro pedia para que a vítima saísse de casa. Em certo momento, ela pergunta o que ele quer fazer e ele diz: “Só um beijo”.

O criminoso chegou a dar instruções para que a criança saísse de casa sem a mãe perceber e pediu que ela o encontrasse em um canto escuro.

Veja troca de mensagens entre o pedófilo e a mãe da criança de 9 anos:

Pedófilo é preso após tentar abusar de menina de 9 anos

Reprodução

Pedófilo é preso após tentar abusar de menina de 9 anos

Reprodução

Pedófilo é preso após tentar abusar de menina de 9 anos

Reprodução

Pedófilo é preso após tentar abusar de menina de 9 anos

Reprodução

Pedófilo é preso após tentar abusar de menina de 9 anos

Reprodução

Pedófilo é preso após tentar abusar de menina de 9 anos

Reprodução

Pedófilo é preso após tentar abusar de menina de 9 anos

Reprodução

Pedófilo é preso após tentar abusar de menina de 9 anos

Reprodução

Pedófilo é preso após tentar abusar de menina de 9 anos

Reprodução

Pedófilo é preso após tentar abusar de menina de 9 anos

Reprodução

O crime ocorreu em Valparaíso, no Entorno do DF. Morando na Bahia, o criminoso havia viajado para passar alguns dias na casa de uma tia, que vive no mesmo condomínio da vítima.

Em certo momento, Leandro abordou a menina na rua e pediu o número do celular dela. Mais tarde, quando trocava mensagens com a criança por meio do WhatsApp, foi flagrado pela mãe da menina, que assumiu a conversa, passando-se pela filha. O contato do abusador estava salvo como “amigo do parquinho”.

O primeiro “zap” enviado para a menina foi no início da madrugada. Durante o diálogo, o abusador pede fotos do tórax da menina e fala que gostaria de abraçar e beijá-la em algum lugar “escuro ou atrás de um carro”. Já próximo de 1h30 da manhã, o pedófilo chega a afirmar que a menina não “precisava ter medo” e que “tudo daria certo”.

Emboscada Precavido, o criminoso deletava as mensagens que enviava para a garota. Porém, a mãe da vítima conseguiu tirar prints de alguns trechos antes que fossem apagados. Ao marcar um falso encontro com o abusador, a mãe da criança avisou à Polícia Militar de Goiás (PMGO) o que estava ocorrendo.

Quando o suspeito chegou ao local marcado, pensando que encontraria a menina, moradores do condomínio o cercaram e o agrediram brutalmente. A sessão de espancamento só se encerrou quando a PMGO chegou. O criminoso foi preso em flagrante por aliciamento de menores.

Após ter sido preso, Leandro chegou a alegar ter problemas mentais, mas sua fiança foi arbitrada em R$ 7 mil. Até a noite dessa quarta (10/4), o valor não havia sido pago e o suspeito permanecia preso pela Polícia Civil goiana.