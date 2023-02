Sobe para 37 o número de mortos após chuvas no litoral norte de SP; equipes buscam desaparecidos

As fortes chuvas que atingiram o litoral norte de São Paulo no último final de semana deixaram ao menos 37 mortos. Segundo boletim da Prefeitura de São Sebastião, divulgado nesta segunda-feira, 20, foram confirmados 36 óbitos no município, além de uma morte em Ubatuba. Estão desalojadas 228 pessoas e desabrigadas outras 338. Mais de 130 equipes, com o apoio de 23 viaturas e sete aeronaves, estão empenhados em operações de resgate de mais vítimas, concentradas na região da Barra do Sahy e Camburi, em São Sebastião. Outros 80 policiais reforçam as atividades. Os trabalhos de perícia e identificação das vítimas é realizado em parceria pela Polícia Técnico-Científica, por meio do Instituto de Criminalística (IC) e o Instituto Médico Legal (IML), em parceria com o Instituto de Identificação Ricardo Gumbleton Daunt (IIRGD). Como a Jovem Pan mostrou, o governador Tarcísio de Freitas (Republicanos) anunciou neste domingo uma operação de resgate conjunta com o Exército. Duas aeronaves militares serão utilizadas para transporte de equipes do Corpo de Bombeiros e resgate de moradores ilhados.