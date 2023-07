Socorrista é suspeita de colocar veneno em café de colega de trabalho no PR

Uma socorrista é suspeita de tentar envenenar uma colega de trabalho em Santo Antônio da Platina, no Paraná. Segundo a Polícia Civil, a vítima, uma socorrista de 40 anos, havia acabado de assumir o plantão no trabalho e passou mal após ingerir um cappuccino em uma base do Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (Samu). O caso ocorreu no dia 11 de julho. A mulher foi levada a um hospital. Lá, os policiais foram informados pela equipe médica sobre uma suspeita de envenenamento por chumbinho, de acordo com informações da corporação. A polícia instaurou um inquérito para apurar o caso. Ainda segundo a polícia, agentes cumpriram um mandado de busca a apreensão na casa da suspeita. Segundo a corporação, os policiais encontraram um recipiente plástico contendo chumbinho no quarto da mulher.

A socorrista suspeita foi ouvida pelos policiais e negou o crime. Contudo, testemunhas relataram aos policiais a ocorrência de furtos no local de trabalho, perseguição e ameaças, não só contra a vítima, mas com outros colegas de trabalho. A polícia informou ainda que o exame toxicológico da vítima foi concluído nesta quinta-feira, 20, e confirmou a presença da substância no corpo da mulher. Segundo a polícia, as investigações continuam. A mulher foi indiciada e deve responder pelo crime de tentativa de homicídio qualificado pelo uso de veneno. Assim como o nome da vítima, a identidade da investigada não foi revelada e por isso a reportagem não localizou a defesa. O espaço segue aberto para uma manifestação.