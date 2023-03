Solteira, Lexa viaja com Anitta para comemorar aniversário da amiga

Após recém se separar de MC Guimê, Lexa aproveitou a solteirice para viajar com a amiga Anitta nessa segunda-feira (27/3). Nos Stories do Instagram, a Girl From Rio publicou um vídeo ao lado da amiga e do stylist Duh Marinho.

“Agita, agita, viajar para o niver da Anitta”, disse a cantora nos Stories. A funkeira vai completar 30 anos e, para celebrar as três décadas de vida, ela deu duas festas no Brasil e encerrará a comemoração com uma viagem.

Lexa compareceu à festa de 30 anos de Anitta

Lexa compareceu à festa de 30 anos de AnittaImagem: Manu Scarpa/Brazil News

LexaAgNews

Reprodução/Instagram

Anitta e LexaReprodução/Instagram

Lexa e MC GuimêReprodução/Instagram

Lexa vive uma crise após seu relacionamento de 10 anos com MC Guimê terminar em meio a polêmicas. O funkeiro, que participou do BBB23, foi expulso do programa após ser acusado de assédio.

Relembre o casoMC Guimê e Cara de Sapato foram expulsos do BBB23 nesta quinta-feira (16/3). Tadeu Schmidt, apresentador do reality show, anunciou a eliminação dos participantes durante o programa ao vivo. O lutador foi acusado de assediar Dania Mendez e o cantor de assediar a mexicana e Bruna Griphao.

O caso começou a repercutir na madrugada, durante a festa do Líder. MC Guimê começou a ser criticado nas redes sociais por dar um tapa na bunda de Bruna, tocar os seios de Dania e tentar apalpar a bunda da mexicana. Os vídeos viralizaram nas redes sociais.