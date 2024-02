Vídeo. Influencer acusa mãe de Davi de coagi-lo por dinheiro; ela nega

Arthur Venâncio, influenciador conhecido por comentar realities shows nas redes sociais, usou o seu perfil no Instagram para fazer sérias acusações contra Elisângela Brito, mãe de Davi, brother que concorre ao prêmio do BBB24.

Em vídeo, Arthur diz que Elisângela o coagiu por dinheiro que, segundo ela, seria para alimentar a filha de 7 anos. “Mas eu a via em cima de trios, em restaurantes e a conta não fechava”, ressalta o produtor de conteúdo digital.

Arthur conta que a relação com Elisângela começou após a mãe do motorista de aplicativo pedir ajuda a ele para alavancar as redes de Davi. “Sempre estive lá para ela, quando queria um vídeo, quando queria a, b, c ou d… Sempre estava lá fazendo vídeos, colab, e, de certa forma, ajudando ela a crescer bastante o perfil. Só que, de um tempo para cá, deixou de ser sobre o Davi e começou a ser sobre ela, foi quando comecei a me sentir coagido, de certa forma até pressionado”, ressalta.

Veja o vídeo completo De acordo com o influencer, foi nesse momento que Elisângela começou a pedir dinheiro. “Ela começou a usar fatos da filha, por exemplo, que era para comprar merenda para a filha, que era para fazer a, b, ou c, mas essa mesma pessoa, Elisângela, estava em trios de Carnaval. Como que uma pessoa não tinha dinheiro para comprar alimento, mas tem dinheiro para diversão, para benefício próprio?”, completa.

Resposta da mãe de Davi Já nos stories do seu perfil pessoal, que hoje conta com mais de 215 mil seguidores, Elisângela Brito disse que estão “tentando denegrir a sua imagem a todo custo”. A mãe do brother ainda explicou que existem dois perfis com o seu nome, e um deles não é ela quem mexe. “Nunca recebi dinheiro nenhum, de ninguém, para postar coisa nenhuma. Arthur você tem meu WhatsApp, porque não falou comigo para distinguir que ‘Elisângela’ era?”, conclui.