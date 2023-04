Eliezer elogia Viih Tube após parto de Lua: “Mulher foda”

Pouco depois de anunciar o nascimento da primeira filha com Viih Tube, Lua, Eliezer usou o Instagram para elogiar a namorada. A menina nasceu no último domingo (9/4), mas a informação foi revelada pelo casal apenas nesta quinta-feira (13/4) para que a pequena tivesse privacidade nos primeiros dias de vida.

No Instagram, o ex-BBB aproveitou para elogiar Viih Tube após o parto da menina. “Amor, eu já te disse isso, mas eu quero que o mundo saiba a mulher foda, guerreira, forte, única e linda que você é. Gigante!”, escreveu.

Influenciadora anunciou o nascimento nas redes sociais neste quinta-feira (13/4)Reprodução

Eliezer com a filha, Lua Foto: Instagram/Reprodução

Ele elogiou Viih Tube Foto: Instagram/Reprodução

O casal anunciou o nascimento da menina, que veio ao mundo em 9 de abril de 2023Foto: Instagram/Reprodução

A menina é a primeira filha do casal Foto: Instagram/Reprodução

Eliezer se diz ansioso para ver a filha e estudo para ser um bom paiReprodução/Instagram

“Esse texto é para deixar registrado o meu amor por você, pela nossa filha… pela nossa família. Vamos ser muito felizes, [e] eu vou continuar dando o melhor de mim para vocês. Te amo.”

Eliezer também aproveitou o momento para contar que sempre agradece a Deus pela “família linda” que eles formaram.

O casal deixou o hospital com Lua nesta quinta, quatro dias após o nascimento da menina. Para a saída, o look escolhido foi um macacão vermelho, para representar o amor, de acordo com Viih Tube.

“Olha que princesa. Gente, ela é muito quietinha. Muito lindinha, não acredito”, disse o ex-BBB entre lágrimas.