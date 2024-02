Solteiro, José Loreto curte o Carnaval e declara: “Não estou sozinho”

Nesse domingo (11/2), José Loreto curtiu o Camarote Salvador, na Bahia, e aproveitou para revelar seu status de relacionamento. Desde o fim do namoro com Rafa Kalimann, o ator não assumiu nenhum relacionamento sério publicamente. “Estou solteiro, mas não estou sozinho [risos]”, declarou para a Caras Brasil.

“Muito lindo, muito mágico. Pena que eu estou cansado, queria ter feito tanta coisa. Não consegui ir no trio da Ivete, infelizmente. Como cansa e como energiza esse lugar né?”, refletiu sobre a folia soteropolitana, uma das maiores do Brasil.

Jurado do The Masked Singer Brasil, Loreto comentou como foi estrear no elenco da atração dominical da TV Globo: “[O programa faz] se emocionar com coisas que você não esperava, o programa é super atual, assim como essa festa de Carnaval”.

O artista garantiu que não falaria mais detalhes dos próximos episódios do programa que já revelou Karol Conká, Supla, Popó e Louro Mané por trás das máscaras. “Quase todos os desmascarados [me surpreenderam], mas não posso dar spoiler. Tem muita coisa para vir ainda, uma galera muito refinada”, prometeu.

Em junho do ano passado, José Loreto foi visto flertando com uma morena, no arraiá de Vai na Fé. Amigos do rapaz perceberam o clima, como Carolina Dieckmann, que esbanjava simpatia e tomava seus bons drinks, enquanto comentou: “Acho que o casal vai se formar hoje”. Ele viveu Lui Lorenço no folhetim das 19h da TV Globo.

Um passarinho azul viu de perto que os dois saíram juntos do bar por volta das 2h30. Para tentar despistar, eles se separaram, mas entraram no mesmo carro, em momentos diferentes: um Sedan branco parou um pouco à frente do bar e a moça entrou na parte de trás do veículo. Logo depois, o carro parou em frente ao bar e José entrou também.