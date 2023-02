Sonhos de Carnaval EP 04: Das composições para os trios, o sucesso de Escandurras no Carnaval

O cantor e compositor baiano Filipe Escandurras tem apenas 30 anos de idade, mas já acumulou ao longo de sua carreira na música muitas participações em canções que são sucessos no Brasil todo, como Lepo Lepo, Pra Frente, Fui Fiel e Daquele Jeito.

E é claro que quando a gente fala de compositores, é bem difícil de você conhecer eles quando não é um apaixonado por música, que estuda e lê sobre todo processo de composição das canções.

Mas nos últimos anos, esse craque da composição foi saindo de trás das cortinas e começando a aparecer na mídia, em cima dos palcos e agora garantiu seu sucesso em cima dos trios elétricos.

E foi com a canção Carol que Escandurras levou pra casa com mais de 64% dos votos o troféu de música do Carnaval do Correio Folia, uma votação aberta para todos os leitores do Correio escolherem qual foi o sucesso desse verão de 2023. Mas antes da gente falar da música em si, queria contar a história desse sonho de Carnaval realizado por Escandurras agora em 2023.

Você também pode ouvir em outros aplicativos (veja abaixo)

É bem verdade que essa não foi a primeira experiência de Escandurras em cima de um trio no Carnaval, mas dá pra dizer que foi a mais completa. O baiano já foi vocalista do Filhos de Jorge, lá em 2015, quando ele fez participação no Carnaval, mas não durou tanto tempo. Ele deu uma pausa, em 2017, depois que os próprios artistas começaram a procurar ele e, de certa forma, cobrar para que ele voltasse a compor. Só por aí você tira o talento do cara.

Para saber a história completade Filipe Escandurras, escute o episódio 04 do Sonhos de Carnaval do O Que a Bahia Quer Saber.

Esse episódio teve produção, narração e edição feitas por Vinícius Harfush, com o apoio das repórteres Emilly Tiffany e Brenda Viana, que fizeram reportagens sobre a vitória de Carol no Correio Folia 2023.

O Correio Folia tem patrocínio da Clínica Delfin, apoio institucional da Prefeitura Municipal de Salvador e apoio da Jotagê e AJL.

Você poderá acessar os episódios aqui mesmo no site do CORREIO no seu aplicativo favorito de podcasts: no Spotify, no Deezer, no Anchor, no Google Podcasts ou no Apple Podcasts.

Você também pode ouvir nos aplicativos de sua preferência:

Spotify:

Para ouvir diretamente no Spotify, clique aqui.

Apple Podcasts:

Para ouvir diretamente no Apple Podcasts, clique aqui.

Castbox:

Para ouvir diretamente no Castbox, clique aqui.

Deezer:

Para ouvir diretamente no Deezer, clique aqui.

Google Podcasts:

Para ouvir diretamente no Google Podcasts, clique aqui.

Outros aplicativos

Para ouvir no Stitcher, clique aqui.

Para ouvir no Pocket Casts, clique aqui.

Para ouvir no Breaker, clique aqui.

Para ouvir no Radio Public, clique aqui.

Mas… O que é “podcast”?

Podcast é um programa de áudio, igualzinho a um de rádio. A diferença é que você pode ouvir quando, como e onde quiser. Pode ser no celular, no computador ou na TV. Se quiser, você pode pausar, voltar, adiantar ou pular os trechos, se preferir.

Para ouvir, basta tocar no player acima. Ou, se preferir, basta clicar nos links para ouvi-lo no Spotify, no Deezer, no Apple Podcasts ou no Google Podcasts. Também é possível buscar os episódios diretamente nos aplicativos.

O Que a Bahia Quer Saber

O CORREIO produz podcasts desde 2017, quando iniciou o Bate-Pronto Podcast, sobre futebol baiano. Em 2020, lançamos o O Que a Bahia Quer Saber, podcast diário com notícias relevantes para o estado.

Em 2021, o O Que a Bahia Quer Saber volta com formato especial: a cada semana, o leitor (e ouvinte!) terá uma matéria especial, com o padrão do CORREIO de jornalismo, porém explorando toda a riqueza que o áudio pode trazer.