SP: Filiado ao PDT, Aldo Rebelo tira foto com Nunes e diz que não tem como apoiar Boulos

Ricardo Nunes (MDB), prefeito de São Paulo, em reunião com o ex-deputado Aldo Rebelo (PDT) 16 de janeiro de 2024 | 18:18

O ex-deputado federal e ex-ministro do Esporte Aldo Rebelo afirma que não tem como apoiar o deputado federal Guilherme Boulos (PSOL) na disputa pela Prefeitura de São Paulo, contrariando posicionamento do PDT, partido ao qual é filiado.

Nesta terça-feira (16), Rebelo tirou uma foto ao lado do prefeito Ricardo Nunes (MDB), adversário de Boulos no pleito municipal. O emedebista compartilhou a imagem em suas redes sociais e escreveu: “recebendo a visita do amigo Aldo Rebelo”.

O Painel perguntou ao ex-ministro o motivo do encontro com o prefeito, ao que ele respondeu que foi apenas uma visita e que não houve pauta específica. Rebelo disse não ter se decidido ainda a respeito de quem apoiará nas eleições deste ano.

“Mas provavelmente Boulos eu não apoio”, afirmou. “Muito crítica [a visão sobre ele]. Eu era ministro do Esporte e ele era o líder do ‘Não Vai ter Copa’ na cidade de São Paulo. Era um movimento que promovia quebra-quebra, sabotagem da Copa. Não tenho como apoiar uma pessoa dessas, não tenho condições”.

O pedetista foi ministro do Esporte de 2011 a 2015, durante as gestões de Dilma Rousseff (PT).

Rebelo disse ainda que conversaria com o PDT sobre o assunto, mas que acredita que não terá problemas com a divergência. Na semana passada, o partido anunciou apoio à candidatura de Guilherme Boulos (PSOL) na disputa municipal.

