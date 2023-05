Startups baianas marcam presença Web Summit Rio 2023

Startups baianas participam do Web Summit Rio 2023, um evento global que promove o empreendedorismo e a inovação na economia digital e, pela primeira vez, aterriza no Brasil, no Rio de Janeiro. De 1º a 4 de maio, as empresas vão interagir em um ambiente cheio de oportunidades de networking, parcerias, negócios e investimentos. É o momento de mostrar ao mundo o quanto os empreendedores baianos são criativos e inovadores, apresentando o que é que a Bahia tem.

O estúdio de inovação CLARA IDEA, por exemplo, vai representar o estado com duas startups, ou seja, com dois stands. A Agtech TELETANQUE – gestão inteligente para piscicultura – que teve conexões valiosas no evento de Portugal no ano passado e o iFLOW – Innovation Living Lab – uma plataforma colaborativa que promove a inclusão criativa das pessoas nas atividades de inovação das empresas: um grande passo na Agenda ESG.

Segundo a CEO da empresa baiana, Ana Pires, o evento é uma excelente janela para apresentar as startups ao mundo. “Participar de um evento internacional como o Web Summit reforça nossa reputação. Como os organizadores dizem: é uma aceleração em formato imersivo. Estar entre as 900 startups selecionadas nos energiza”, celebrou.

O mundo do negócio também vai poder conhecer a MobApps, startup especializada em aplicativos para mobilidade urbana que já atua nas 5 regiões do Brasil. Para o CEO, Mateus Carvalho, o evento é uma vitrine e tanto para mostrar ao mundo como a empresa tem ajudado a transformar a Mobilidade no Brasil em pequenas e médias cidades.

Presente na edição 2021 em Portugal, ele recorda o valor da participação: “Deu pra perceber o quão maduro era o evento e o nível dos participantes. Você tinha acesso fácil a Investidores e VCs os quais, para conseguir uma reunião, por exemplo, na agenda pelos caminhos tradicionais demoraria muito tempo; já na Web Summit você tinha acesso facilmente e cara a cara”, explicou.

O CEO da Respect.IT Tecnologia e Inovação, Sidney Matos, também é veterano no evento. Ele já esteve presente em 2022 em Portugal. Dessa vez, chega à nova edição no Brasil com a startup N1B Open Innovation. A empresa baiana tem a missão de transformar a forma como as startups são criadas e conectadas a empresas e investidores, usando tecnologia, propósito e o compromisso de impulsionar negócios resilientes e sustentáveis. “Viver esta experiência representa uma caminhada mais rica e um fortalecimento de ver e vivenciar a Tecnologia de forma mais humana e simples”, afirmou Matos.

Tem Edtech baiana participando do evento. É a startup REPEDUCA, que ajuda os estudantes no aprendizado da matemática utilizando uma plataforma gamificada de ensino adaptativo. O CEO, Vicente Vale, está na expectativa de representar o estado com uma solução inovadora, e deseja ainda criar pontes, relacionamentos, novas parcerias e negócios.

Para apoiar a jornada dos empreendedores baianos, o Sebrae costuma realizar missões a eventos de grande porte e desta vez não seria diferente. Ao todo, a entidade vai levar 11 negócios inovadores para o Web Summit Rio; todos eles tiveram redução de 50% nos custos com passagem, deslocamento terrestre, hospedagem e credencial.

“O objetivo dessas missões é oportunizar às empresas a conexão e o acesso a novos mercados, criando assim novas possibilidades, seja vendendo produtos e serviços, seja apresentando para possíveis investidores ou buscando novas pessoas para as equipes, e até mesmo, dividindo problemas e desafios na tentativa de encontrar novas soluções. É um momento de muito crescimento e amadurecimento”, definiu Tauan Reis, Coordenador de Negócios Inovadores do Sebrae-Ba.

Web Summit Rio 2023

O Web Summit Rio 2023 é considerado o maior evento de showcase de tecnologia do mundo e será realizado pela primeira vez na América do Sul, na cidade do Rio de Janeiro, no Centro de Convenções Riocentro, entre os dias 1 e 4 de maio.

A conferência espera receber mais de 20 mil pessoas em 4 dias, além de cerca de 900 startups e centenas de palestrantes. O público poderá interagir com palestrantes, investidores e conhecer diversas startups.

Entre os grandes nomes confirmados estão Eduardo Saverin, cofundador do Facebook, a ex-tenista Serena Williams e a cofundadora e CEO da Nubank, Cristina Junqueira.