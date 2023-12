STF forma maioria para rejeitar denúncia contra Ciro Nogueira

Senador é acusado de ter recebido R$ 7,3 mi em propina; denúncia se baseia em provas do acordo de leniência da Odebrecht, durante a Lava Jato

Em 2020, a PGR protocolou denúncia acusando o senador Ciro Nogueira (foto) dos crimes de corrupção passiva e lavagem de dinheiro Fabio Rodrigues-Pozzebom / Agência Brasil

PODER360 17.dez.2023 (domingo)



O STF (Supremo Tribunal Federal) formou maioria no sábado (16.dez.2023) para rejeitar a denúncia da PGR (Procuradoria Geral da República) contra o senador Ciro Nogueira (PP-PI) por suposto recebimento de propina.

Na denúncia protocolada pela PGR em 2020, Ciro é acusado dos crimes de corrupção passiva e lavagem de dinheiro por ter supostamente recebido R$ 7,3 milhões em propina.

A denúncia da PGR se baseava nas provas obtidas pelo acordo de leniência da Odebrecht, anuladas pelo ministro Dias Toffoli em setembro. As provas foram utilizadas nas acusações e condenações resultantes da Operação Lava Jato. O acordo foi responsável por embasar as denúncias contra o presidente Luiz Inácio Lula da Silva (PT).

O ministro Edson Fachin foi o responsável por votar contra a denúncia. Em seu voto, Fachin relembrou a decisão de Toffoli que declarou a “imprestabilidade” de elementos de provas obtidos a partir do acordo. Eis a íntegra do voto (PDF – 297 kB).

No plenário virtual da Corte, Fachin foi acompanhado pelos demais ministros. Leia abaixo o placar do julgamento até às 19h46 deste domingo (17.dez):

5 votos para rejeitar a denúncia: Edson Fachin (relator), Dias Toffoli, Roberto Barroso, Nunes Marques e Alexandre de Moraes 0 votos para aceitar a denúncia. Faltam ainda os votos de 4 ministros:

André Mendonça; Cármen Lúcia; Luiz Fux; e Gilmar Mendes. O ministro Cristiano Zanin se declarou impedido de votar. Indicado por Lula neste ano, o magistrado atuou como advogado do petista nos processos referentes à Lava Jato. Foi o responsável pelo fato de o agora presidente recuperar seus direitos políticos e poder concorrer às eleições presidenciais.

ACORDO DE LENIÊNCIA DA ODEBRECHT Considerada a maior operação contra a corrupção do Brasil, a Lava Jato começou oficialmente em março de 2014. Teve como foco desvios de recursos da Petrobras de 2004 a 2012 por pessoas ligadas ao PT e a outros 2 partidos que apoiavam o governo na época: PMDB (atual MDB) e PP. Indicavam diretores da estatal que operavam a seu favor. Políticos de outros partidos também foram investigados.

Nas investigações, a operação desvendou um esquema de corrupção em que executivos da Odebrecht pagavam propinas a políticos e funcionários públicos para obter obras, garantindo a preferência de processos e contratos. Marcelo Odebrecht, então presidente e herdeiro da companhia, foi preso em junho de 2015.

O acordo de leniência é um mecanismo em que empresas que cometeram atos danosos à administração pública colaboram com as apurações e se comprometem a pagar os valores estipulados no contrato, ressarcindo os valores acordados aos cofres públicos. Além disso, as organizações devem estabelecer internamente programas de aperfeiçoamento de integridade.

Neste ano, as provas provenientes do acordo utilizadas nas acusações e condenações resultantes da Lava Jato foram anuladas.

Os processos foram encerrados por determinação do então ministro da Corte, Ricardo Lewandowski, em fevereiro deste ano. O ex-ministro –que foi relator de grande parte dos processos que envolvem a operação– afirmou que já havia identificado “vícios” na coleta de provas nos processos que envolvem a empreiteira.