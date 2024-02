STF nega pedido de Ibaneis para arquivar inquérito por omissão em 8/1

IGO ESTRELA/Metropoles @igoestrela

O Supremo Tribunal Federal (STF) negou o pedido da defesa do governador Ibaneis Rocha (MDB) para arquivar investigação sobre suposta omissão do chefe do Executivo local nos atos antidemocráticos de 8 de janeiro.

A decisão do ministro Alexandre de Moraes foi proferida na última sexta-feira (23/2). Segundo o ministro, as investigações ainda estão em curso, o que não permite o arquivamento do inquérito.

Moraes ainda destacou que é “incabível ao investigado pretender pautar a atividade investigativa”.

Afastamento Em janeiro do ano passado, Moraes afastou Ibaneis do cargo para investigar possível omissão. A decisão inicial previa o afastamento por até 90 dias. No entanto, o governador do Distrito Federal retornou ao Executivo antes do prazo.

Na ocasião, o ministro do STF afirmou que os relatórios de análise da Polícia Judiciária “não trazem indícios de que [Ibaneis] estaria buscando obstaculizar ou prejudicar os trabalhos investigativos, ou mesmo destruindo evidências, fato também ressaltado pela defesa e pela Procuradoria-Geral da República”.

A reportagem entrou em contato com a defesa de Ibaneis e aguarda resposta.

