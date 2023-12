STF planeja gastar quase R$ 5,3 mi com segurança após ataques de 8/1

Hugo Barreto/Metrópoles

1 de 1 imagem colorida “A Justiça”, de Alfredo Ceschiatti, vandalizada nos atos golpistas – Foto: Hugo Barreto/MetrópolesQuase um ano após os atos antidemocráticos de 8 de janeiro, o Supremo Tribunal Federal (STF) planeja gastar cerca de R$ 5,3 milhões para aperfeiçoar o sistema de segurança do prédio, que sofreu com vandalismo promovido por apoiadores do ex-presidente Jair Bolsonaro (PL).

As licitações foram abertas em novembro destinadas à compra de itens e à realização de obras. O objetivo é oferecer mais segurança ao tribunal e aos ministros em eventuais novos ataques. A informação é da colunista Carolina Brígido, do portal UOL.

Segundo a colunista, entre os cinco itens de segurança, o mais caro é uma obra de adequação do sistema de detecção, alarme e combate a incêndio. O teto de gastos com a contratação é de R$ 3.773.658,08. As inscrições das licitações começaram em 29 de novembro, mas o processo de seleção não foi finalizado.

Bolsonaristas invadem Congresso, Planalto e STF em manifestação antidemocrática em 8 de janeiro 2023 1

Bolsonaristas invadem Congresso em 8/1 Igo Estrela/Metrópoles

Invasão do Congresso Nacional em 8 de janeiro de 2023

Invasão do Congresso Nacional em 8 de janeiro de 2023 Hugo Barreto/Metrópoles

bolsonaristas-invadem-congresso-8-janeiro

O STF ainda pretende desembolsar até R$ 1 milhão na compra de uniformes sociais e operacionais da Polícia Judicial, entre eles:

camisas; paletós; calças; gravatas; meias; sapatos; meia calça feminina; camisetas; bonés; botas; e distintivos. Os outros investimentos somam quase R$ 400 mil. O STF pretende comprar dois cofres digitais destinada para o armazenamento de armas, equipamentos e softwares com realidade virtual para praticar a simulação de tiro de armas leves. A Suprema Corte também busca contratar serviços de manutenção preventiva e corretiva em equipamentos de raio x e pórticos detectores de metais.

