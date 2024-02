STF suspende novo júri da boate Kiss após pedido do Ministério Público

O ministro Dias Toffoli, do Supremo Tribunal Federal (STF), suspendeu o novo júri dos réus pelo incêndio da Boate Kiss, inicialmente marcado para acontecer em 26 de fevereiro. A decisão antede a pedido do Ministério Público do Rio Grande do Sul. Segundo Toffoli, um segundo júri poderia ter um resultado diferente do primeiro e causar “tumulto processual” se fosse realizado antes do julgamento dos recursos contra a anulação do primeiro julgamento. A anulação do primeiro julgamento ocorreu por decisão da 1ª Câmara Criminal do Tribunal de Justiça gaúcho. Desde então, os quatro réus estão em liberdade, já que as condenações foram anuladas.

O incêndio na Boate Kiss aconteceu em janeiro de 2013, na cidade de Santa Maria, no Rio Grande do Sul, e causou a morte de 242 pessoas, além de deixar mais de 600 feridos. As vítimas tinham, em média, 23 anos de idade. Os réus que seriam julgados novamente são Elissandro Callegaro Spohr e Mauro Londero Hoffmann, sócios da boate, Marcelo de Jesus dos Santos, vocalista da banda Gurizada Fandangueira, e Luciano Bonilha Leão, auxiliar de palco.

*Reportagem produzida com auxílio de IA