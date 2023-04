Stock Car: Júlio Campos mira pódio para comemorar nascimento da filha

Júlio Campos terá uma motivação mais do que especial para sua participação na segunda etapa da Stock Car, que acontece neste fim de semana no autódromo de Interlagos, em São Paulo (SP). Nesta semana, o piloto se tornará pai mais uma vez, com a chegada da pequena Martina. O nascimento do terceiro filho será o combustível extra para que o piloto da Lubrax | Podium Stock Car Team busque um bom resultado na capital paulista.

“É claro que estou muito feliz e empolgado com a chegada da Martina”, disse Campos. “Ser pai é um momento muito especial na vida de um homem e sou abençoado de viver essa alegria pela terceira vez. Por coincidência, o nascimento dele veio justamente numa semana de corrida, o que vai tornar tudo ainda mais intenso”, destacou. “Vou praticamente sair direto do hospital em Curitiba (PR) para o aeroporto e depois para o autódromo, mas será uma maratona que valerá muito a pena”, frisou.

Campos espera uma disputa equilibrada para a prova em Interlagos, circuito em que ele conquistou um de seus Top-10 na temporada passada. “É uma pista muito técnica e que todos conhecem muito bem e gostam de andar. Ainda tem a imprevisibilidade do clima e a temperatura deve cair muito em São Paulo no fim desta semana. O aquecimento dos pneus será um desafio e é a primeira vez que andaremos em Interlagos com o novo fornecedor, o que pode embaralhar a ordem de forças das coisas”, completou.

A programação da Stock Car em Interlagos começa na sexta-feira (21), com treinos livres. No sábado (22), a classificação ocorre a partir de 12h50, com transmissão ao vivo pelo SporTV e canal de YouTube da categoria. As corridas ocorrem no domingo (23), às 12h10, com exibição ao vivo também em TV aberta, pela Band.

MS2 Comunicação