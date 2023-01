Submetralhadora é apreendida com suspeito por homicídio em Brumado

Uma submetralhadora foi apreendida na manhã desta sexta-feira (13) em Brumado, no sudoeste baiano, durante uma operação na casa de um suspeito pela morte de Alex Santana da Silva, 27 anos, crime que aconteceu no sábado (7). Dois homens foram presos em flagrante, segundo a Polícia Civil.

Os policiais da delegacia de Brumado apreenderam uma submetralhadora calibre 9mm, um revólver calibre 38, 3747 gramas de maconha, 97 gramas de cocaína, balanças, munições, uma moto utilizada para traficar e anotações do tráfico.

“Um dos suspeitos é investigado pelo homicídio de Alex, agora, com a prisão conseguiremos avançar no Inquérito Policial”, afirma o titular da delegacia, Paulo Henrique de Oliveira.

Os dois presos foram autuados por tráfico e associação para o tráfico de drogas, porte e posse ilegal de arma de fogo e estão custodiados à disposição do Poder Judiciário.

Crime

Alex foi morto na noite do último sábado, no bairro Baraúnas. Ele foi baleado no meio da rua. Uma equipe da 34ª Companhia Independente de Polícia Militar (CIPM) foi até o local e já o encontrou sem vida. A área foi isolada para ação do Departamento de Polícia Técnica (DPT).